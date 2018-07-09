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Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,33 гривні/долар

НовиниФінанси    09.07.2018 - 11:24
Фото: готівковий курс долара знизився (РБК-Україна)
Фото: готівковий курс долара знизився (РБК-Україна)

Курс євро підвищився на 8 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 9 липня 2018 року, об 11:15 курс долара у продажу знизився на 2 копійки до 26,33 гривень, у купівлі курс долара знизився на 2 копійки до 26,11 гривень за долар. Порівняно з даними 6 липня, курс євро у продажу підвищився на 8 копійок до 31,06 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,35 – 26,20 (25,40 – 26,23 - 6 липня), продажу 26,20 – 26,80 (26,15 - 26,80 - 6 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,1102 (26,1293 – 6 липня), продажу - 26,3344 (26,3504 – 6 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 – 30,78 (29,80 – 30,65 – 6 липня), продажу– 30,75 – 31,75 (30,50 – 31,50 – 6 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,5466 (30,4454 – 6 липня), продажу – 31,0576 (30,9799 – 6 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,100 (2,000-4,090 – 6 липня), продажу - 4,050 – 5,800 (4,050 – 5,800 – 6 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,811 (3,788 – 6 липня), продажу 4,239 (4,242 – 6 липня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:30 зменшився до 26,30 грн/долар НБУ на 9 липня укрепилил курс гривні до 26,32 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Міжбанк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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