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Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,35 гривні/долар

НовиниФінанси    06.07.2018 - 11:14
Фото: готівковий курс долара знизився (з відкритих джерел)
Фото: готівковий курс долара знизився (з відкритих джерел)

Курс євро зберігся на рівні 30,98 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 липня 2018 року, до 11:00 курс долара у продажу знизився на 8 копійок до 26,35 гривень, у купівлі курс долара знизився на 5 копійок до 26,13 гривень за долар. Порівняно з даними 5 липня, курс євро у продажу не змінився і зберігся на рівні 30,98 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,40 – 26,23 (25,45 – 26,32 - 5 липня), продажу 26,15 – 26,80 (26,15 - 26,85 - 5 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,1293 (26,1752 – 5 липня), продажу - 26,3504 (26,4342 – 5 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,80 – 30,65 (29,80 – 30,70 – 5 липня), продажу– 30,50 – 31,50 (30,50 – 31,95 – 5 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,4454 (30,4493 – 5 липня), продажу – 30,9799 (30,9822 – 5 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,090 (2,000-4,090 – 5 липня), продажу - 4,050 – 5,800 (4,050 – 5,800 – 5 липня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,788 (3,788 – 5 липня), продажу 4,242 (4,253 – 5 липня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:35 знизився до 26,33 гривень/долар НБУ на 6 липня укрепилил курс гривні до 26,43 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги публікації: Курс долара, Курс євро, Курс рубля, Курс гривні  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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