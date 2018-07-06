Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,35 гривні/долар

Курс євро зберігся на рівні 30,98 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 липня 2018 року, до 11:00 курс долара у продажу знизився на 8 копійок до 26,35 гривень, у купівлі курс долара знизився на 5 копійок до 26,13 гривень за долар. Порівняно з даними 5 липня, курс євро у продажу не змінився і зберігся на рівні 30,98 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,40 – 26,23 (25,45 – 26,32 - 5 липня), продажу 26,15 – 26,80 (26,15 - 26,85 - 5 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,1293 (26,1752 – 5 липня), продажу - 26,3504 (26,4342 – 5 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,80 – 30,65 (29,80 – 30,70 – 5 липня), продажу– 30,50 – 31,50 (30,50 – 31,95 – 5 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,4454 (30,4493 – 5 липня), продажу – 30,9799 (30,9822 – 5 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,090 (2,000-4,090 – 5 липня), продажу - 4,050 – 5,800 (4,050 – 5,800 – 5 липня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,788 (3,788 – 5 липня), продажу 4,242 (4,253 – 5 липня) за 10 рублів.