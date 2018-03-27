Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,36 гривні/долар

Курс євро підвищився до 32,88 гривні/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 березня 2018 року, 11:15 курс долара у продажу знизився на 2 копійки до 26,36 гривні/долар, курс купівлі підвищився - до 26,11 гривні/долар. Курс євро у продажу в порівнянні з даними 26 березня, збільшився на 16 копійок - до 32,88 гривні/євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,50 - 26,21 (25,60-26,21 - 26 березня), продажу 26,23-26,60 (26,25-26,60 - 25 березня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,1097 (26,1131 - 26 березня), продажу – 26,3594 (26,3813 - 26 березня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 31,50-32,55 (31,00-32,41 - 23 березня), продажу 32,55 – 33,31 (32,45-33,11 – 26 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,3321 (32,1571 - 26 березня), продажу – 32,8786 (32,7217 - 26 березня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля становить 3,000 - 4,550 (3,000-4,540 - 26 березня), продажу– 4,500-6,000 (4,500-6,000 - 26 березня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 4,234 (4,233 - 26 березня), продажу 4,678 (4,676 - 26 березня) за 10 рублів.