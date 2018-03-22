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Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,40 гривні/долар

НовиниФінанси    22.03.2018 - 11:15
Фото: готівковий курс долара знизився (УНІАН)
Фото: готівковий курс долара знизився (УНІАН)

Курс євро підвищився до 32,72 гривні/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 22 березня 2018 року, 11:05 курс долара у продажу знизився на 5 копійок до 26,40 гривні/долар, курс купівлі знизився на 4 копійки - до 26,13 гривні/долар. Курс євро у продажу у порівнянні з даними 21 березня, збільшився на 9 копійок - до 32,72 гривні/євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,70 - 26,30 (25,70-26,35 - 21 березня), продажу 26,28-26,70 (26,33-26,80 - 21 березня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,1343 (26,1739 - 21 березня), продажу – 26,4037 (26,4572 - 21 березня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 31,50-32,42 (31,50-32,47 - 21 березня), продажу 32,40 – 33,19 (32,40-33,34 – 21 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,1419 (32,0713 - 21 березня), продажу – 32,7164 (32,6291 - 21 березня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля становить 3,000 - 4,520 (3,000-4,520 - 21 березня), продажу– 4,500-6,000 (4,500-5,000 - 21 березня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 4,224 (4,233 - 21 березня), продажу 4,679 (4,651 - 21 березня) за 10 рублів.

Курс долара на міжбанку о 10:25 зберігся на рівні 26,28 грн/долар НБУ на 22 березня зміцнив курс гривні до 26,28 грн/долар
Темы: Курс долара    Теги: Курс доллара, Курс євро, Курс рубля, Курс гривні
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