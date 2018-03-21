Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,46 гривні/долар

В обмінних пунктах України сьогодні, 21 березня 2018 року, 11:25 курс долара у продажу знизився на 24 копійки до 26,46 гривні/долар, курс купівлі знизився на 14 копійок - до 26,17 гривні/долар. Курс євро у продажу у порівнянні з даними 20 березня, зменшився на 26 копійок - до 32,63 гривні/євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,70 - 26,35 (25,80-26,53 - 20 березня), продажу 26,33-26,80 (26,48-27,00 - 20 березня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,1739 (26,3157 - 20 березня), продажу – 26,4572 (26,6956 - 20 березня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 31,50-32,47 (31,00-32,77 - 20 березня), продажу 32,40 – 33,34 (32,40-33,21 – 20 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,0713 (32,2447 - 20 березня), продажу – 32,6291 (32,8884 - 20 березня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля становить 3,000 - 4,520 (3,000-4,550 - 20 березня), продажу– 4,500-5,000 (4,500-6,000 - 20 березня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 4,233 (4,257 - 20 березня), продажу 4,651 (4,690 - 20 березня) за 10 рублів.