Готівковий курс долара у продажу незначно знизився до 26,70 гривні/долар

В обмінних пунктах України сьогодні, 20 березня 2018 року, до 11:00 курс долара у продажу незначно знизився до 26,70 гривні/долар, курс купівлі знизився на 2 копійки - до 26,32 гривні/долар. Курс євро у продажу у порівнянні з даними 19 березня, зменшився на 2 копійки - до 32,89 гривні/євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,80 - 26,53 (25,80-26,55 - 19 березня), продажу 26,48-27,00 (26,55-27,00 - 19 березня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,3157 (26,3435 - 19 березня), продажу – 26,6956 (26,6985 - 19 березня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 31,00-32,77 (31,00-32,70 - 19 березня), продажу 32,40 – 33,21 (32,70-33,21 – 19 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,2447 (32,2490 - 19 березня), продажу – 32,8884 (32,9094 - 19 березня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля становить 3,000 - 4,550 (3,000-4,560 - 19 березня), продажу– 4,500-6,000 (4,500-6,000 - 19 березня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 4,257 (4,251 - 19 березня), продажу 4,690(4,691 - 19 березня) за 10 рублів.