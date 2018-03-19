Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,70 гривні/долар

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 березня 2018 року, 11:10 курс долара у продажу підвищився на 7 копійок до 26,70 гривні/долар, курс купівлі підвищився на 9 копійок - до 26,34 гривні/долар. Курс євро у продажу у порівнянні з даними 16 березня, зменшився на 4 копійки - до 32,91 гривні/євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,80 - 26,55 (25,60-26,47 - 16 березня), продажу 26,55-27,00 (26,45-27,00 - 16 березня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,3435 (26,2457 - 16 березня), продажу – 26,6985 (26,6266 - 16 березня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 31,00-32,70 (31,00-32,67 - 16 березня), продажу 32,70 – 33,21 (32,67-33,34 – 16 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,2490 (32,2203 - 16 березня), продажу – 32,9094 (32,9503 - 16 березня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля становить 3,000 - 4,560 (2,000-4,550 - 16 березня), продажу– 4,500-6,000 (4,500-6,000 - 16 березня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 4,251 (4,219 - 16 березня), продажу 4,691(4,705 - 16 березня) за 10 рублів.