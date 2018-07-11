Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,27 гривні/долар

Курс євро знизився на 7 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 11 липня 2018 року, об 11:05 курс долара у продажу знизився на 1 копійку до 26,27 гривень, курс купівлі долара підвищився на 1 копійку до 26,08 гривень за долар. Порівняно з даними 10 липня, курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 30,94 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,30 – 26,21 (25,30 – 26,17 - 10 липня), продажу 26,20 – 26,75 (26,19 - 26,75 - 10 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,0841 (26,0751 – 10 липня), продажу - 26,2762 (26,2807 – 10 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро становить 30,00 – 30,72 (30,00 – 30,72 – 10 липня), продажу– 30,65 – 31,70 (30,74 – 31,75 – 10 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,4361 (30,4897 – 10 липня), продажу – 30,9378 (31,0161 – 10 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,130 (2,000-4,100 – 10 липня), продажу - 4,050 – 5,800 (4,050 – 5,800 – 10 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,809 (3,804 – 10 липня), продажу 4,264 (4,249 – 10 липня) за 10 рублів.