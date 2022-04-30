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Був наліт авіації. У штабі ООС спростували причетність до підриву мосту під Слов'янськом

Фото: Залізничний міст через Сіверський Донець (mapio.net)
Автор: Антон Федорців

Штаб Операції об'єднаних сил спростував інформацію про підрив Збройними силами України залізничного мосту Лиман – Райгородок через річку Сіверський Донець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Напередодні з'явилися дані про удар українських військ по шляхопроводу та його руйнування. На такий крок ЗСУ нібито пішли, щоб унеможливити його захоплення армією РФ.

30 квітня у штабі ООС уточнили, що прес-офіцер операції помилився щодо винуватця руйнування. Згідно з уточненою інформацією, міст зруйнували внаслідок ворожого авіанальоту. Натомість українські сили тримали на шляхопроводі порожні товарні вагони, щоб заблокувати проїзд залізницею у напрямку Слов'янська.

Залізничний міст іде паралельно з автомобільною дорогою між Лиманом і Слов'янськом. Саме в цьому напрямі намагаються просунутися війська РФ у наступі на Донбасі.

До слова, російські окупанти накрили щільним вогнем селище Комишуваха на Луганщині.

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