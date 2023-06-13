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Накрыло ракетами. В Украине ликвидировали российского генерала Горячева, - СМИ

Фото: Сергей Горячев (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине ликвидировали еще одного российского генерала. Речь идет о начальнике штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майоре Сергее Горячове, который был убит на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медуза".

Как передают СМИ, первым информацию о ликвидации российского генерала опубликовал российский пропагандист, так называемый "военкор" Юрий Котенок.

Сообщается, что Горячев, возглавлявший штаб 35-й общевойсковой армии РФ, погиб в результате ракетной атаки.

Хотя Минобороны РФ не комментировало эту информацию, в российских Телеграммах-каналах отмечают, что это уже 10-й российский генерал, погибший во время полномасштабной войны. Также отмечается, что он стал первым российским генералом, погибшим в Украине более чем за год.

Также сообщается, что Горячев возглавлял российский контингент в Приднестровье, командовал военной базой в Таджикистане, а также учебным центром Хабаровска.

В начале вторжения он был командиром 5-й отдельной танковой бригады. И уже через год полномасштабной войны его повысили до заместителя командующего 35-й общевойсковой армией. Горячев стал генерал-майором, а также был назначен на пост начальника штаба армии.

При этом, как пишет народный депутат Украины Юрий Мысягин, российский генерал вместе с другими российскими офицерами был ликвидирован на Запорожском направлении. Также есть информация, что в 2014-2017 Горячев служил в составе группировки российских оккупационных войск на Донбассе.

Потери России в войне

Напомним, что за время полномасштабного вторжения России в Украину вражеская армия потеряла уже около 216 650 личного состава.

В целом потери России в войне превышают ее суммарные потери во всех вооруженных конфликтах с 1945 года - после окончания Второй мировой.

При этом в разведке Британии заявляли, что во время боевых действий в Украине российские Вооруженные силы понесли сокрушительные потери среди среднего и младшего офицерского состава.

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