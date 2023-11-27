Накопление долгов на энергорынке угрожает прохождению отопительного сезона, - Некрасов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Гарантированный покупатель" Артема Некрасова.

"Есть взаимные долги на энергорынке, они возникли с 2022 года и продолжают накапливаться. Эта ситуация может действительно негативно отразиться на нормальном прохождении отопительного сезона", - сказал он.

Некрасов подчеркнул, что задолженность НЭК "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" составляет около 32 млрд. гривен.

"Учитывая расчеты с нами, то есть у нашего предприятия нет возможности своевременно рассчитываться с производителями возобновляемых источников энергии", - сказал он.

Глава "Гарантированного покупателя" подчеркнул, что для энергетического комплекса, который в результате войны понес огромный ущерб, это достаточно большие суммы.

Он добавил, что "вторым кругом" долгов есть взаимная задолженность в цепи "Энергоатом" - "Гарантированный покупатель" по услуге по обеспечению доступности цен на электроэнергию для населения. В частности, "Энергоатом" имеет часть долга в размере около 18 млрд грн, которую он не может выплатить.

"В чем есть риск, по нашему мнению, если проблема не решится? То внутри зимы энергетические компании будут вынуждены в принудительном виде взимать долги друг с друга, и это может привести к блокированию счетов и деятельности компаний в то время, когда необходимо будет проводить ремонты и восстановительные работы", - подчеркнул Некрасов.

Он считает, что для решения проблемы можно сделать круговую просчет задолженностей по кругу, как это делалось и в предыдущие годы.

"Это могло решить хотя бы проблему предыдущих долгов этих компаний возникших во время войны энергосектора. Надеюсь, что Минфин поддержит эту инициативу", - подытожил Некрасов.

Напомним, ранее в "Энергоатоме" также заявили, что Минфин должен определить источники покрытия расходов по тарифу для населения.