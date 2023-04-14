"Командовал" артобстрелом позиций ВСУ на камеру: депутат Госдумы РФ получил подозрение
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ Виктору Водолацкому, который приказывал стрелять по украинским позициям в Луганской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что депутат входит в состав прокремлевской фракции "Единой России" и с начала полномасштабной войны публично поддержал захватчиков.
После 24 февраля 2022 года он незаконно пересек госграницу и "проинспектировал" деятельность оккупационных органов в Луганске, Попасной, Счастье и Станице Луганской.
Во время поездки Водолацкий организовал раздачу местным коллаборантам партбилетов "единороссов" и призвал "депутатов ЛНР" унифицировать "законодательство" по российскому образцу.
Он также посетил места базирования россиян на восточном фронте. Там он снялся в пропагандистском видео, в котором отдает команду заряжать пушку и стрелять по позициям Сил обороны.
К тому же депутат регулярно организует "добровольные" сборы материально-технической помощи на нужды оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ.
Кроме того, Водалицкого назначили куратором так называемых "гуманитарных центров Единой России" в захваченных районах Луганской области. Главное предназначение этих вражеских ячеек - распространение кремлевского режима под видом раздачи местным жителям "гумпомощи".
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили Водалицкому о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины и временной оккупации ее территории, глорификация лиц, которые совершают вооруженную агрессию против Украины, с использованием средств массовой информации).
Напомним, в Украине будут судить 56 депутатов Государственной думы России, голосовавших за признание так называемых "ЛНР" и "ДНР".
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