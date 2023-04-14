"Командовал" артобстрелом позиций ВСУ на камеру: депутат Госдумы РФ получил подозрение

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ Виктору Водолацкому, который приказывал стрелять по украинским позициям в Луганской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что депутат входит в состав прокремлевской фракции "Единой России" и с начала полномасштабной войны публично поддержал захватчиков.

После 24 февраля 2022 года он незаконно пересек госграницу и "проинспектировал" деятельность оккупационных органов в Луганске, Попасной, Счастье и Станице Луганской.

Во время поездки Водолацкий организовал раздачу местным коллаборантам партбилетов "единороссов" и призвал "депутатов ЛНР" унифицировать "законодательство" по российскому образцу.

Он также посетил места базирования россиян на восточном фронте. Там он снялся в пропагандистском видео, в котором отдает команду заряжать пушку и стрелять по позициям Сил обороны.

К тому же депутат регулярно организует "добровольные" сборы материально-технической помощи на нужды оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ.

Кроме того, Водалицкого назначили куратором так называемых "гуманитарных центров Единой России" в захваченных районах Луганской области. Главное предназначение этих вражеских ячеек - распространение кремлевского режима под видом раздачи местным жителям "гумпомощи".

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили Водалицкому о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: