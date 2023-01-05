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Отдал приказ расстрелять гражданских под Киевом. Российскому командиру выписали подозрение

Фото: российскому командиру, приказавшему расстрелять гражданские авто возле Бучи, выписали подозрение (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российскому командиру батальона танковой бригады, приказавшему расстрелять автомобиль с гражданскими под Киевом, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Командиру батальона 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной, ордена Суворова бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 КК Украины)", - говорится в сообщении.

В ОГП рассказали, что с 24 февраля по 31 марта 2022 года в период оккупации Киевской области российский командир, находясь с подчиненными военнослужащими на 27 км автодороги Киев-Чоп возле села Мила Бучанского района недалеко от АЗС, отдавал преступные приказы, направленные против гражданских.

Выполняя приказы, 4 и 7 марта, подчиненные лица, которых сейчас устанавливают, из автоматов расстреляли четыре легковых автомобиля. В них находились 12 гражданских лиц, из них двое малолетних детей, пытавшихся выехать из оккупации.

Вследствие обстрела погибли три человека, еще пять гражданских, в том числе ребенок, получили ранения.

Напомним, ранее Служба безопасности объявила первые подозрения в обстрелах гражданских объектов Украины. Собраны доказательства на российского генерала и адмирала флота РФ.

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