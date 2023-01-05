Наказав розстріляти цивільних під Києвом. Російському командиру виписали підозру

"Командирові батальйону 5-ї окремої гвардійської танкової Тацинської Червонопрапорної, ордена Суворова бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 УК України)", - повідомленні.

В ОГП розповіли, що з 24 лютого по 31 березня 2022 року в період окупації Київської області російський командир, перебуваючи з підлеглими військовослужбовцями на 27 км автодороги Київ-Чоп біля села Міла Бучанського району неподалік АЗС, віддавав злочинні накази, спрямовані проти цивільних.

Виконуючи накази, 4 та 7 березня, підпорядковані особи, яких зараз встановлюють, з автоматів розстріляли чотири легкові автомобілі. У них перебували 12 цивільних осіб, із них двоє малолітніх дітей, які намагалися виїхати з окупації.

Внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще п'ять цивільних, у тому числі дитина, отримали поранення.