Приказал обстреливать дома во время боев за Киев: российский генерал получил подозрение

В марте 2022 года, как выяснило следствие, Чайко приказал обстрелять населенный пункт Тетеревское Вышгородского района Киевской области. Чайко также приказал задействовать в ударе боевую авиацию и артиллерию.

"Для осуществления атак оккупанты использовали авиабомбы, в частности ФАБ-500, а также снаряды к реактивным системам залпового огня БМ-27 "Ураган" и неуправляемые авиационные ракеты С-8", - сказано в сообщении.

Среди доказательств преступной деятельности российского генерала - аудиоперехват, где Чайко отдает приказ подчиненным, требуя применить тяжелое вооружение по гражданским объектам в украинском населенном пункте.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили рашисту о новом подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения злоумышленника к ответственности", - добавили в СБУ.

Фото: подозрение генералу Чайко (Служба безопасности Украины)