Приказали бомбить ядерную установки в Харькове. Пятерым россиянам объявили подозрения

Специализированная экологическая прокуратура Харьковской областной прокуратуры и СБУ установили пятерых российских военнослужащих, которые предоставляли подчиненным преступные приказы на обстрелы Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт", где размещена единственная в мире ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" и хранилище.

Фото: россиянам объявили о подозрениях (t.me/prokuratura_kharkiv)

"Насколько нам известно, это будет первый в мире случай уголовного преследования за преступление экоцида, совершенное во время войны. По имеющейся информации, подозреваемый командир также был причастен к преступлениям в Сирии. Тогда он не понес ответственности, и теперь воюет против Украины", - отметил генпрокурор Андрей Костин.

По данным следствия, в 2022 году по данному ядерному объекту было нанесено 74 удара разными видами оружия, включая авиационные бомбы и кассетные боеприпасы.

"Эти атаки не были случайными. По выводам расследования, политическое и военное руководство государства-агрессора хорошо знало о существовании и расположении этой ядерной установки", - сообщил Костин.

Напомним, мы сообщали, что 10 марта 2022 года в Харькове российские военные осуществили бомбардировку исследовательской ядерной установки центра "Харьковский физико-технический институт".

Уже в ноябре того же года МАГАТЭ провело совместную экспертную проверку по соблюдению гарантий по ядерной безопасности в Харьковском научно-исследовательском центре "Харьковский физико-технический институт", сильно поврежденном обстрелами российских оккупантов.

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