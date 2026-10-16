Приказ об ограничении спутниковой связи для Украины поступил из Белого дома, - Reuters

Распоряжение ограничит работу спутниковой системы, которую Украина использует для связи на поле боя и управления дронами, поступило из Белого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам трех источников, сообщение о необходимости замедлить предоставление компанией SpaceX услуг Starshield украинским военным руководство Минобороны США получило из Белого дома.
Чиновники не уточнили, кто именно в Белом доме принял это решение и кто отвечал за выполнение приказа. Но отметим, что Пентагон является крупнейшим заказчиком Starshield, военной версии сервиса Starlink.
На фоне вышеуказанной информации агентство Reuters обратилось за комментарием к еще одному неназванному высокопоставленному чиновнику, однако он опроверг, что к этому приказу мог быть причастен президент США Дональд Трамп.
"Президент никогда не делал подобного запроса", - сказал он.
Также в Белом доме не ответили на вопросы о том, могли ли другие должностные лица администрации обращаться с подобной просьбой.
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в последние дни Силы обороны Украины столкнулись с ограничениями работы Starlink. В частности, украинские военные не могли использовать дроны на скорости более 160 км/ч.
При этом по данным РБК-Украина, 15 октября ситуация с ограничением работы Starshield (военного пакета Starlink) в Украине улучшилась.
К слову, сенатор Том Тиллис призвал власти США провести расследование относительно деятельности Пентагона после того, как Украина столкнулась с ограничением работы Starlink.