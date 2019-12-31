Напередодні нового року Україну накриє дощ з мокрим снігом

Погода в Україні в останній день 2019 року відзначиться мокрим снігом та дощем на більшості території. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

Так, за даними українських синоптиків, 31 грудня у західних, центральних та північних областях очікуються значні опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Сухо та малохмарно буде сьогодні у східних та південних областях.

Температура повітря вдень в середньому коливатиметься в межах +2...+5 градусів на всій території. Вночі у всіх областях прогнозують заморозки до -1...-3 градусів.

Прогноз погоди у Києві

У столиці в переддень нового року також очікується мокрий сніг та дощ. Вдень термометри киян покажуть від +2 до +4 градусів тепла, вночі температура опуститься до 0...-2 градусів. Також можливий північно-західний вітер, 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували, що в останній день 2019 року опади накриють північні, західні, Житомирську та Київську області. Очікувалася хмарна погода, місцями мокрий сніг з дощем. Вночі можливе зниження температури до -3...-5 градусів. На решті території синоптики прогнозували суху та малохмарну погоду.