Наївно гарантувати, що від рішення захопити Київ або Україну відмовляться, - Єнін

"Мабуть, гарантувати, що від рішення захопити Київ чи Україну хтось відмовиться-це наївно", - сказав він.

За його словами, цього, мабуть, не станеться навіть тоді, коли закінчиться війна.

"Маючи таких сусідів під боком-краще перманентно готуватися до агресій і нарощувати свою міць так, щоб сюди просто боялися сунути свій ніс агресори і їх спільники. Коли закінчиться війна, ми все одно повинні і будемо готуватися до нових вторгнень. Сусідів не вибирають", - сказав перший заступник голови МВС.

Як зазначив Єнін, тепер очевидно зрозуміло, і це підтверджено матеріальними доказами, що Київ планували захопити за кілька днів, так само розраховували на швидку капітуляцію нашої держави.

"Прорахувалися, але ніхто не живить ілюзій, що ця війна може бути далеко не останньою", - додав він.

Єнін зазначив, що на жаль, зараз можливо все. "Хоч і може здатися, що стало спокійно, а на сирени можна не звертати уваги, повертаються посольства, війна вже далеко на Сході і півдні, насправді ж - ні. Ми в стані жорсткого протистояння і досі відстоюємо свою незалежність, і небезпека існує навіть там, де зараз відносно безпечно", - сказав перший заступник голови МВС.

За його словами, навіть в умовно мирному зараз Києві є ризики і загрози. Перш за все, це ракетно-бомбові удари з боку РФ, незважаючи на те, що Київ одне з найбільш захищених міст України з точки зору протиповітряної оборони.