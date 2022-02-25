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Найбільша небезпека розвивається за напрямком Димер-Іванків, - Арестович

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П'ятниця 25 лютого 2022 10:36
Найбільша небезпека розвивається за напрямком Димер-Іванків, - Арестович Фото: радник президента України Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Сергій Пишкін

Найбільша небезпека наразі розвивається в північно-західній частині Києва. Українські військові ведуть бої з окупантами в районах населених пунктів Гостомель, Ворзель та Буча.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента Україна Олексія Арестовича під час брифінгу.

"Найбільша небезпека наразі розвивається в північно-західній частині Києва. Українські військові ведуть бої з окупантами в районах населених пунктів Гостомель, Ворзель та Буча", - заявив Арестович.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про єдину і головну ціль російської спецоперації.

Тим часом у спальному районі Києва чути звуки стрілянини.

Президент України Володимир Зеленський попередив киян про диверсійні групи у Києві.

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