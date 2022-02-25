Найбільша небезпека розвивається за напрямком Димер-Іванків, - Арестович
Фото: радник президента України Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Найбільша небезпека наразі розвивається в північно-західній частині Києва. Українські військові ведуть бої з окупантами в районах населених пунктів Гостомель, Ворзель та Буча.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента Україна Олексія Арестовича під час брифінгу.
"Найбільша небезпека наразі розвивається в північно-західній частині Києва. Українські військові ведуть бої з окупантами в районах населених пунктів Гостомель, Ворзель та Буча", - заявив Арестович.
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