Перебував у міжнародному розшуку. У Києві затримали росіянина

Контррозвідка СБУ затримала громадянина Росії, якого вже два роки шукає Інтерпол. Зловмисник переховувався в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
В СБУ встановили, що росіянин переховується в Україні, щоб уникнути кримінальної відповідальності від правоохоронців Литовської Республіки.
Чоловіка оголосили в міжнародний розшук за скоєння тяжких злочинів, пов'язаних з фінансовими оборудками.
Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння злочинів в Україні.
Нагадаємо, раніше у Львівській області СБУ викрила росіянина, який допомагав окупантам. Зокрема, чоловік поширював матеріал з підтримкою війни в Україні.
Також повідомлялося, що в Харківській області СБУ взяла в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали позиції ВСУ.