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Перебував у міжнародному розшуку. У Києві затримали росіянина

Фото: СБУ затримала росіянина, якого розшукує Інтерпол (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Контррозвідка СБУ затримала громадянина Росії, якого вже два роки шукає Інтерпол. Зловмисник переховувався в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

В СБУ встановили, що росіянин переховується в Україні, щоб уникнути кримінальної відповідальності від правоохоронців Литовської Республіки.

Чоловіка оголосили в міжнародний розшук за скоєння тяжких злочинів, пов'язаних з фінансовими оборудками.

Також перевіряється можлива причетність затриманого до скоєння злочинів в Україні.

Нагадаємо, раніше у Львівській області СБУ викрила росіянина, який допомагав окупантам. Зокрема, чоловік поширював матеріал з підтримкою війни в Україні.

Також повідомлялося, що в Харківській області СБУ взяла в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали позиції ВСУ.

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