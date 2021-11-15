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У Польщі затримали українця, який перевозив мігрантів

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Польща, Понеділок 15 листопада 2021 12:47
У Польщі затримали українця, який перевозив мігрантів Фото: у Польщі затримали українця, який перевозив мігрантів (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Польські правоохоронці затримали українця за перевезення нелегальних мігрантів. З ним також діяли і громадяни інших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.

За перевезення мігрантів затримані були громадяни Німеччини, Швеції, України та Британії. Поліція зупинила автомобілі, в яких перебувало 33 нелегали.

Українець керував автомобілем Ford. Його зупинили у Клещелах.

"Люди чекали цього водія на тому місці, де він повинен був їх забрати", - зазначили в поліції. Там також додали, що українець хотів перевезти 6 громадян Іраку.

Іракців також перевозив громадянин Німеччини. У машині Volkswagen виявили 9 нелегалів.

Громадянин Британії був затриманий для огляду у місті Вержч. У його машині помітили 8 громадян Іраку.

Громадянин Швеції перевозив 10 іракців у авто Toyota.

Нагадаємо, на кордоні України із Польщею затримали нелегалів. Затримані іноземці представилися прикордонникам блогерами, які бажають провести фото та відеозйомки у прикордонних зонах.

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