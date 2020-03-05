Нагороди кращому гравцеві і тренеру 21 туру УПЛ дісталися "Олександрії"

Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран і півзахисник Максим Третьяков визнані кращими наставником і футболістом у 21 турі чемпіонату України. Про це інформує сайт української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Олександрійська команда в гостях розгромила "Карпати" (4:0). Третьяков оформив дубль у ворота львів'ян. У голосуванні за звання кращого він випередив півзахисника "Зорі" Владислава Кабаєва, а також Тайсона і Євгена Коноплянку з "Шахтаря".

"Олександрія" в матчі з "Карпатами" здобула свою першу перемогу у 2020 році в офіційних матчах і закріпилася на п'ятій сходинці турнірної таблиці УПЛ.

Нагадаємо, кращим гравцем попереднього туру в чемпіонаті України став автор хет-трику у ворота "Динамо". Примітно, що футболіст арендований у київського клубу.