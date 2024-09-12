"Укрнафта" и "Укртатнафта" в кассации решают вопросы нехватки нефти с Кременчугского НПЗ: какая роль Корецкого

"Укрнафта" и "Укртатнафта" продолжают в судебном порядке рассматривать вопросы нехватки нефти, хранившейся на Кременчугском НПЗ. В частности, Верховный суд в кассации отклонил жалобу "Укрнафты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Фокус ".

Как известно, в ноябре 2022 года, после назначения Сергея Корецкого на должность руководителя "Укртатнафты", была проведена масштабная инвентаризация на НПЗ. По результатам проверки, выявили недостаток хранившейся на предприятии нефти.

Также был зафиксирован избыток нефтепродуктов в количестве, эквивалентном недостатку нефти.

Корецкий настаивает, что нехватка нефти является фактом, и "Укрнафта" обратилась в суд, требуя вернуть 183 тысяч тонн нефти от "Укртатнафты".

Следует отметить, что кассационной жалобе предшествовали кадровые изменения на предприятиях. В частности, 9 сентября стало последним рабочим днем первого заместителя директора "Укртатнафты" Святослава Дацика.

Как отмечает издание, причиной увольнения могло стать его решение не поддерживать Корецкого по этому судебному делу. Что примечательно, это произошло после увольнения из ОП Ростислава Шурмы.