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В Нагорном Карабахе на мине подорвался азербайджанский военный грузовик, есть раненые

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Воскресенье 23 апреля 2023 01:52
В Нагорном Карабахе на мине подорвался азербайджанский военный грузовик, есть раненые Фото: в Нагорном Карабахе на мине подорвался азербайджанский военный грузовик (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Карабахском районе Азербайджана грузовик азербайджанской армии подорвался на заложенной мине, трое военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В минобороны Азербайджана сообщили, что в результате взрыва пострадали водитель и командир машины, транспортное средство пришло в непригодное состояние. Еще один военный подорвался на противопехотной мине, когда пытался добраться до пострадавших.

В МВД Азербайджана заявили, что Армения должна прекратить все военные провокации на территории Азербайджана. В свою очередь, армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян подчеркнул, что Ереван не имеет никакого отношения к инциденту.

Ранее мы сообщали, что конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха снова обострился. Так, 5 марта там произошла очередная стрельба, в результате чего погибли люди.

Напомним, ранее сообщалось, что Армения попросила президента Франции Эммануэля Макрона возглавить мирные переговоры с Азербайджаном. Такой шаг стал вызовом президенту России Владимиру Путину, что свидетельствует о потере контроля над региональными союзниками.

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