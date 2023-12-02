Напоминание о нестабильной ситуации. МАГАТЭ отреагировало на блэкаут на ЗАЭС

В агентстве заявили, что это уже восьмой случай, когда ЗАЭС полностью обесточивается во время российской войны.

"Последнее отключение внешнего электроснабжения - еще одно напоминание о нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на АЭС, на которую могут повлиять события, происходящие далеко от самой площадки", - заявил Гросси.

Он добавил, что МАГАТЭ продолжает делать все возможное, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию.

"Я также призываю все стороны не предпринимать никаких действий, которые могут поставить АЭС под еще большую угрозу", - сказал он.

Работа четырех главных насосов теплоносителя одного из реакторов ЗАЭС - четвертого энергоблока - была прервана на время отключения электроэнергии.

В настоящее время этот блок переводится из полугорячего состояния в горячее, чтобы производить тепло и пар для площадки и близлежащего города Энергодар, где проживает большинство сотрудников станции. Остальные пять реакторов остаются в режиме холодной остановки.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе атомная электростанция была оккупирована россиянами в первые дни полномасштабного вторжения. Более того, захватчики разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистемы Украины.

На станции находятся эксперты МАГАТЭ. В начале ноября агентство провело уже 13 ротацию надзирателей.

Ранее в "Энергоатоме" отмечалось, что с начала оккупации на ЗАЭС произошло уже 7 полных блэкаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

Восьмой полный блэкаут произошел на оккупированной Запорожской АЭС ночью 2 декабря.

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