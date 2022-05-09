Греція допомагає Росії обходити санкції, - Die Welt

Танкери з російською нафтою продовжують безперешкодно заходити в європейські порти на тлі спроб ЄС обмежити можливості Росії з експорту чорного золота. Обходити цю заборону РФ зараз допомагає Греція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt .

Грецькі судновласники розширюють бізнес з Росією. У квітні частка Греції в транспортуванні російської нафти зросла втричі в порівнянні з 2021 роком.

За даними страхової компанії Lloyd's, всього у квітні з російських портів вирушило 190 танкерів. З них 76 - під грецьким прапором.

Наприклад, наприкінці квітня грецький супертанкер Nissos Rhenia завантажив російську нафту в порту Нідерландів і попрямував до Сінгапуру. Зросла також кількість відправлень до Індії, Китаю та Південної Кореї.

За даними Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК), Росія щодня експортує 7 млн барелів нафти і нафтопродуктів.