Греція допомагає Росії обходити санкції, - Die Welt
Танкери з російською нафтою продовжують безперешкодно заходити в європейські порти на тлі спроб ЄС обмежити можливості Росії з експорту чорного золота. Обходити цю заборону РФ зараз допомагає Греція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.
Грецькі судновласники розширюють бізнес з Росією. У квітні частка Греції в транспортуванні російської нафти зросла втричі в порівнянні з 2021 роком.
За даними страхової компанії Lloyd's, всього у квітні з російських портів вирушило 190 танкерів. З них 76 - під грецьким прапором.
Наприклад, наприкінці квітня грецький супертанкер Nissos Rhenia завантажив російську нафту в порту Нідерландів і попрямував до Сінгапуру. Зросла також кількість відправлень до Індії, Китаю та Південної Кореї.
За даними Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК), Росія щодня експортує 7 млн барелів нафти і нафтопродуктів.
Нагадаємо, ЄС готується ввести ембарго на нафту з Росії, яке набуде чинності через шість місяців.
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