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Греція заарештувала російський нафтовий танкер в рамках санкцій ЄС

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Греція, Вівторок 19 квітня 2022 13:04
Греція заарештувала російський нафтовий танкер в рамках санкцій ЄС Фото: російський нафтовий танкер заарештували в Греції (fleetmon.com)
Автор: Олександр Білоус

Греція заарештувала російський нафтовий танкер біля острова Евбея. Це сталося в рамках санкцій Європейського Союзу, введених проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше в цьому місяці ЄС заборонив судам під російським прапором заходити в порти блоку з 27 країн, за деякими винятками, оскільки він прийняв нові широкомасштабні санкції проти Росії.

Судно Pegas під російським прапором з 19 російськими членами екіпажу на борту було заарештовано недалеко від Карістоса на південному узбережжі острова Евбея, розташованого недалеко від материкової частини Греції, недалеко від столиці Афіни.

"Він був заарештований в рамках санкцій ЄС", - сказав представник міністерства судноплавства. Співробітник берегової охорони заявив, що вантаж нафти на кораблі не конфісковувався.

Pegas раніше повідомляв про проблему з двигуном. Афінське інформаційне агентство повідомило, що бурхливе море змусило його пришвартуватися недалеко від Карістоса, де воно було заарештовано.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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