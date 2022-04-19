Греція заарештувала російський нафтовий танкер в рамках санкцій ЄС

Греція заарештувала російський нафтовий танкер біля острова Евбея. Це сталося в рамках санкцій Європейського Союзу, введених проти Москви у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Раніше в цьому місяці ЄС заборонив судам під російським прапором заходити в порти блоку з 27 країн, за деякими винятками, оскільки він прийняв нові широкомасштабні санкції проти Росії.

Судно Pegas під російським прапором з 19 російськими членами екіпажу на борту було заарештовано недалеко від Карістоса на південному узбережжі острова Евбея, розташованого недалеко від материкової частини Греції, недалеко від столиці Афіни.

"Він був заарештований в рамках санкцій ЄС", - сказав представник міністерства судноплавства. Співробітник берегової охорони заявив, що вантаж нафти на кораблі не конфісковувався.

Pegas раніше повідомляв про проблему з двигуном. Афінське інформаційне агентство повідомило, що бурхливе море змусило його пришвартуватися недалеко від Карістоса, де воно було заарештовано.