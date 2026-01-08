Нефтяная выручка РФ упала на треть, теряя 500 млн долларов в неделю, - разведка

Из-за санкций еженедельные доходы России от экспорта нефти сократились на 500 млн долларов, а в Беларуси усиливают репрессии против банковских работников, которые поддерживали протесты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежедневную сводку Службы внешней разведки Украины (СВР).
Экономическое давление на агрессора продолжает усиливаться. По сравнению с октябрем 2025 года, нефтяная выручка РФ сократилась на 35%, что означает потерю примерно 500 млн долларов еженедельно.
Кроме того, с начала 2026 года из-за санкций против "Роснефти" и "Лукойла" возникли существенные ограничения на транзит энергоресурсов в Калининградскую область, что фактически углубляет изоляцию российского эксклава.
Российский бизнес оказался в уязвимом состоянии из-за дефицита ИТ-специалистов. По данным разведки:
Это делает российскую цифровую инфраструктуру легкой целью для кибератак.
Режим Лукашенко продолжает использовать финансовый сектор как инструмент политического давления. Национальный банк Беларуси изменил правила аттестации банковских менеджеров.
Теперь лица, которые, по мнению спецслужб, участвовали в протестных акциях, официально лишаются права занимать руководящие должности в банках.
На идеологическом фронте глава РПЦ Кирилл в очередной раз попытался оправдать конфликт с Западом. Он заявил, что причиной является "расхождение ценностей". В перечень обязательных "ценностей" он отнес лояльность к государству, при этом открыто исключив из этого списка права и свободы человека.
Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал радикальный законопроект сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя об усилении санкций против РФ. Документ предусматривает введение 500% пошлин для стран, которые продолжают покупать российские энергоносители, в частности нефть и уран.
Этот шаг даст Трампу рычаг давления на крупных покупателей (Индию, Китай, Бразилию), чтобы лишить Кремль финансирования войны на фоне мирных переговоров.
В то же время Грэм пригрозил инициировать признание России государством-спонсором терроризма, если Кремль не вернет более 19 тысяч похищенных украинских детей. Он назвал эти действия "мерзким преступлением" и подчеркнул, что такой статус сделает Россию "радиоактивной" для любого международного сотрудничества.