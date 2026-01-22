RU

Нефтяной терминал, склад дронов и ПВО: ВСУ поразили ряд важных целей РФ

Фото: ВСУ поразили ряд важных целей РФ (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов врага. Среди атакованных целей - нефтяной терминал, склад беспилотников и средства ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В ночь на 22 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" (н.п. Волна, Краснодарский край РФ), который задействован в обеспечении российских вооруженных сил", - заявили в Генштабе.

Сообщается, что в результате удара зафиксировано попадание в цель - произошли взрывы и пожар. Размер нанесенного ущерба уточняется.

Кроме этого, атакованы вражеские объекты во временно оккупированном Крыму. В частности, зафиксировано попадание в радиолокационную станцию 59Н6-Е "Противник-ГЕ", радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" и радиолокационную станцию 55Ж6М "Небо-М".

Кроме того, поражен ряд объектов противника на других временно оккупированных территориях, в частности, склад хранения БпЛА в Новогригорьевке ВОТ Херсонской области, командно-наблюдательный пункт роты 76 дшд и живую силу противника из состава 74 омсбр в Селидово ВОТ Донецкой области.

Также уточнены результаты поражения склада боеприпасов 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения врага в Дебальцево - подтверждено поражение склада с последующей масштабной детонацией.

 

Напомним, ранее в Генштабе подтвердили, что украинские воины в ночь на 19 января ударили по складу беспилотных летательных аппаратов подразделения 144 мотострелковой дивизии.

Также в ночь на 31 декабря Силы обороны Украины нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры РФ в Краснодарском крае.

