Нефтяное пятно на Кирилловском озере: что сейчас с загрязнением и есть ли угрозы для Днепра

В Киеве идет ликвидация последствий экологической катастрофы на озере Кирилловское в Оболонском районе, вызванной российской атакой 2 июля. Распространение нефтепродуктов удалось локализовать, а угроз для акватории Днепра нет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА в Facebook.
Главное:
Загрязнение возникло в результате повреждения промышленного объекта: через систему сточных вод нефтепродукты попали в ручье Сырец, а оттуда - в водоем.
На месте непрерывно работают девять плавучих скиммеров. Для содержания нефтяной пленки установлены четыре системы боновых заграждений, охватывающих около трети акватории, а перепускное сооружение между озерами Кирилловское и Иорданское было заблокировано и дополнительно обработано сорбентом.
Государственная экологическая инспекция Столичного округа ожидает результаты лабораторных исследований 9 июля, после чего произведет окончательный расчет ущерба, нанесенного окружающей среде.
Ученые Института гидробиологии НАН Украины и специалисты Госрыбагентства фиксируют лишь частные случаи гибели флоры и фауны - массового моря не зафиксировано.
После завершения работ будет разработан комплекс мероприятий по восстановлению водоема, в частности, будет рассматриваться возможность проведения аэрации воды и искусственного зарыбления.
Озеро Кирилловское является техническим водоемом, где купание запрещено даже при обычных условиях. В связи с загрязнением нефтепродуктами любой контакт с водой и рыболовство не рекомендуется как минимум до конца лета.
Кроме того, из-за испарения горюче-смазочных материалов жителям близлежащих домов следует ограничить открывание окон и воздержаться от отдыха на берегах до завершения ликвидации последствий аварии. Ситуация остается под неизменным контролем городских служб.
Напомним, РФ нанесла массированный удар по Киеву 2 июля. Разрушение и повреждение зафиксировали в семи районах столицы более чем на 30 локациях. Удары пришлись на жилые дома, подстанцию скорой помощи и складские помещения.
Из-за атаки пострадало Кирилловское озеро на Оболони,в его воду попали нефтепродукты. Поверхность покрылась густой нефтяной пленкой, грозящей уничтожением местной экосистемы. ГСЧС сразу же приступили к ликвидации загрязнения.