Нефтяная компания "Роснефть" начала продажу активов в Германии, - Reuters
Российский нефтяной гигант "Роснефть" начинает продажу своих немецких активов и хочет завершить процесс до сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
После вторжения России в Украину, в сентябре 2022 года Берлин передал активы "Роснефти" в Германии, включая главный берлинский нефтеперерабатывающий завод PCK, под опеку.
С тех пор срок опеки был продлен, а иск "Роснефти" об обжаловании решения Берлина в прошлом году был отклонен судом.
"Роснефть-Россия" сейчас заявила, что начала процесс продаж и хочет завершить его в период дальнейшего продления опеки", - говорится в заявлении представителя Министерства экономики Германии.
Также немецкие чиновники хотят проверить эту, включая дальнейшие правовые гарантии. Основной целью их действий остается обеспечение энергоснабжения, особенно безопасность деятельности PCK Schwedt.
Оценка активов "Роснефти" в Германии
Отношения между Россией и Западом рухнули после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, и Германия предприняла шаги по укреплению своей энергетической безопасности, почувствовав, что раньше она слишком сильно зависела от РФ.
Текущее попечительство над немецкими активами "Роснефти" истекает 10 марта, а срок нового попечительства установлен еще на шесть месяцев.
Ранее СМИ оценивали стоимость активов "Роснефти" в Германии примерно в 7 миллиардов долларов.
Доля НПЗ
"Роснефти" принадлежит 54,17% НПЗ PCK Schwedt. Ранее Shell отдельно объявила о продаже своей 37,5% доли в нефтеперерабатывающем заводе, который поставляет большую часть топлива в Берлин, британской Prax Group.
Представитель Министерства экономики Германии посетит нефтеперерабатывающий завод 8 марта и объяснит его сотрудникам дальнейшие шаги.
Ситуация с объектами "Роснефти" в Германии
В сентябре 2022 года правительство Германии передало дочерние структуры "Роснефти" в стране под управление Федерального сетевого агентства. Решение было принято из-за угрозы энергетической безопасности страны.
В апреле 2023 года "Роснефть" подала иск против правительства Германии о продолжении опеки над ее немецкими дочерними компаниями и контроле над нефтеперерабатывающим заводом в Шведте.
Недавно стало известно, что правительство Германии рассматривает вероятность национализации предприятий российской государственной компании "Роснефть", в частности, четвертого по величине нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт.
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