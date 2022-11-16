Нефтепровод "Дружба" остановлен после удара по трансформатору в Украине, - глава МИД Венгрии

В результате ракетных ударов по Украине временно приостановлена транспортировка сырой нефти по трубопроводу "Дружба". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что по этому трубопроводу иду поставки нефти в Венгрию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеобращение Сийярто в Facebook.
По имеющейся информации, сам нефтепровод "Дружба", не пострадал, но был поврежден элемент инфраструктуры, эксплуатирующий нефтепровод - трансформаторная подстанция, заявил он.
"Транспортировка по трубопроводу, вероятно, сможет возобновиться в ближайшее время, энергоснабжению Венгрии ничего не угрожает", - добавил Сиярто.
Как сообщало РБК-Украина, премьер Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности из-за остановки нефтепровода "Дружба".
Напомним, Россия нанесла самый массовый удар по территории Украины. Оккупанты выпустили по нашей территории более 90 ракет и 10 иранских дронов "Шахед". В результате атак были повреждены объекты энергетической инфраструктуре в нескольких регионах.
При этом силам ПВО всего удалось сбить более 70 вражеских ракет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.