Нефтепровод "Дружба" возобновил работу после удара по станции "Никольское"

Иллюстративное фото: нефтепровод "Дружба" (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Работа нефтепровода "Дружба" восстановлена после повреждения станции "Никольское". Транспортировка нефти снова происходит без перебоев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Сийярто.

"Мы рассчитываем, что Украина не совершит еще одной атаки на трубопровод, который имеет решающее значение для энергоснабжения нашей страны", - заявил венгерский министр.

Напомним, что 17 августа вечером Силы обороны Украины ударили по трансформаторной подстанции на территории РФ, из-за чего была временно остановлена работа нефтепровода "Дружба".

Уже на следующий день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что атака привела к прекращению транспортировки нефти в его страну, назвав действия Украины "возмутительными и неприемлемыми".

В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига направил Сийярто письмо, напомнив, что именно Россия является агрессором и развязала войну.

Как сообщалось, 17 августа произошла уже вторая атака на "Дружбу" за последние дни - до этого поражения зафиксировали еще в ночь на 13 августа.

 

Отметим, что по оценкам Генштаба ВСУ, удары Сил обороны Украины по предприятиям и объектам инфраструктуры уменьшили доходы Российской Федерации на 74 млрд долларов.

