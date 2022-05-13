"Нафтогазу" передали понад 170 АЗС компанії Glusco. Її пов'язували з Медведчуком

За рішенням уряду, в управління НАК "Нафтогаз" перейшли 172 АЗС.

"У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи Росії та пов’язаних із нею компаній в Україні мають перейти нашій державі й працювати на благо нашої країни та всіх українців", - сказав на засіданні Кабміну прем'єр Денис Шмигаль.

Крім того, глава уряду наголосив на необхідності встановлення повної енергетичної незалежності України.

Як відомо, у 2017 році швейцарська група Proton Energy бізнесмена Нісана Моїсеєва придбала мережу Glusco. Однак, за даними ЗМІ, мережу контролювали структури з оточення Віктора Медведчука.