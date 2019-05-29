"Нафтогазу" відмовили в стягненні майже 100 млн гривень з "Київтеплоенерго"

Верховний суд України відмовив "Нафтогазу України" у стягненні майже 100 млн гривень боргів "Київенерго" з його правонаступника "Київтеплоенерго". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Верховного суду.

Відзначимо, що мова йде про справу № 910/5080/18, в якій "Нафтогаз" подав на "Київенерго" позов про стягнення 97,2 млн гривень боргів за газ. В ході розгляду сторони звернулися з проханням змінити відповідача на КП "Київтеплоенерго" як правонаступника "Київенерго", що й було зроблено.

Після цього апеляційна інстанція прийшла до висновку, що на "Київтеплоенерго" при здійсненні правонаступництва на підставі ч. 3 ст. 22 закону України "Про теплопостачання" покладено надмірний тягар відповідальності за борги, та скасувала рішення господарського суду.

У результаті Верховний суд погодився з висновком апеляційної інстанції про те, що поширення положень ч. 3 ст. 22 закону "Про теплопостачання" на ці правовідносини спричинить позбавлення Київради (в тому числі через створювані комунальні підприємства) права розпорядження своєю власністю, а також містить ознаки дискримінаційного підходу в частині визначення юридичної поведінки сторін.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року "Нафтогаз" і "Київтеплоенерго" підписали мирову угоду щодо боргових зобов'язань "Київенерго". Пізніше стало відомо, що угода не передбачає списання неустойки, а питання її стягнення підлягають вирішенню в судовому порядку в рамках окремого спору.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що заборгованість підприємств перед "Нафтогазом" скоротилася на 6,3 млрд гривень - до 64,4 млрд гривень.