В "Нафтогазе" спрогнозировали сроки завершения отопительного сезона

Несмотря на то, что Украина обеспечена достаточным запасом природного газа на отопительный сезон, завершить его хотелось бы как можно раньше с целью экономии этого ресурса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявпние главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева в эфире телемарафона.
"Есть надежды, что сможем сделать (завершение сезона, - ред) в самом начале апреля, но если будет холодно, то теплоснабжение будет продолжаться. Но мы должны осознавать, что нужно экономить", - сказал он.
Чернышев отметил как положительный пример ответственное начало этого отопительного сезона в конце октября-начале ноября 2022 года.
Отвечая на вопрос о цене природного газа для населения после 1 апреля, глава "Нафтогаза" подчеркнул, что цена не будет меняться в течение этого отопительного сезона "независимо от его юридического или фактического завершения".
Он также сообщил, что частные потребители в вопросе оплаты ведут себя "патриотически и дисциплинированно", хотя уровень оплаты несколько упал. По словам Чернышева, он составляет около 80% "в стабильных регионах".
Напомним, в марте 2023 года годовые тарифы на газ предлагают девять поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.
Глава "Нафтогаза" назвал страны, где Украина закупила газ на отопительный сезон.
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