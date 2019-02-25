У "Нафтогазі" заявили, що припинить поставку газу в Смілу з березня

Причина - "Смілакомуненерго" відповляється сплачувати борг "Нафтогазу"

В "Нафтогазе" заявили о прекращении поставки газа для осуществления отопления в Смеле (Черкасская область) с 1 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу "Нафтогаза".

Как отмечается, поставки газа прекращают через то, что местное предприятия "Смелакомуненерго" задолжало 62 млн гривен и отказывается погашать этот долг.

"За срыв графика ежемесячных платежей по договору реструктуризации задолженности НАК "Нафтогаз Украины" не имеет правовых оснований для подтверждения номинаций КП "Смелакомунтеплоенерго" на март 2019 года. "Нафтогаз" предоставил предприятию все возможные скидки и отсрочки расчетов, предусмотренные законодательством. Однако производитель тепла уже два месяца не выполняет график погашения реструктуризированной задолженности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в конце 2018 года местные власти совместно с правительством разработали план реструктуризации задолженности Смілатеплоенерго, которую уменьшили с 85 млн до 62 млн гривен. Однако местное предприятие не выполняет план по ее погашение - зобов'язання выполнены только за декабрь 2018 года.

"Нафтогаз" призывает представителей органов власти города немедленно принять необходимые меры для восстановления коммунальным предприятием платежей по договору реструктуризации задолженности. Недопустимо в очередной раз превращать десятки тысяч смеляны в заложников бесхозяйственности местной власти", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале ноября 2018 года в Смеле так и не начался отопительный сезон за долги перед поставщиками газа. В "Нафтогазе" заявили, что причина отсутствие отопления в городе Смеле Черкасской области - бездействие органов местного самоуправления и теплоснабжения.

РБК-Украина писало, что компания "Нафтогаз Украины" 27 декабря заключила договор и подтвердила номинации на газ КП "Смелакомунтеплоенерго", которое обеспечивает теплом и горячей водой город Смела Черкасской области.