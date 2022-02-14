В "Нафтогазі" заявили, що Коболєв шкодить репутації компанії

"Йдеться про твердження Коболєва, яке він висловив в інтерв’ю виданню "Forbes Україна" стосовно того, що компанія не виплатила йому компенсацію та бонуси в повному обсязі", - йдеться в заяві.

В документі зазначається, що НАК "Нафтогаз України" є відповідальною компанією, що вчасно та в повному обсязі виконує всі взяті на себе зобов’язання.

"Наголошуємо, що при звільненні з компанії Коболєв отримав всі виплати, передбачені його контрактом та законодавством України. Загальна сума премії, яку отримав А. Коболєв "за перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі", склала 599,6 млн грн", - додають в компанії.

Так, у 2018 році пану Коболєву було нараховано та виплачено першу частину премії у розмірі 261 млн. грн. Наразі триває розгляд кримінальної справи щодо правомірності нарахування та виплати вищезгаданої першої частини премії.

"Ключове - премія значно перевищувала граничний показник винагороди, визначений Урядом для нього як керівника компанії, 100% акцій якої належать державі в особі Уряду України», - пояснюють в компанії.

При чому, як зазначають в "Нафтогазі", другу частину премії пан Коболєв автоматично, тобто без участі нового керівництва, отримав у 2021 році після дострокового припинення повноважень як голови правління НАК "Нафтогаз України" згідно з банківською гарантією відповідно до умов додаткової угоди до трудового контракту, що була підписана Коболєвим та головою Наглядової ради, Клер Спотісвуд, у березні 2020 року, а також відповідно до умов цієї банківської гарантії щодо виплати такої премії, що були затверджені Наглядовою Радою компанії у квітні 2020 року.