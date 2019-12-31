У "Нафтогазі" сумніваються у запуску "Північного потоку - 2" у 2020

Голова правління "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що сумнівається у запуску російського газопроводу "Північний потік - 2" у 2020 році. Про це він повідомив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Російська Федерація на сьогоднішній день не має судна, яке допомогло б добудувати газопровід.

"Я очікую, що в наступному році ввести "Північний потік-2" в експлуатацію не вдасться. Мені складно коментувати технологічний прогрес Російської Федерації, але за інформацією, якою я володію, Росія зараз не має судна, яке могло б добудувати "Північний потік - 2", - сказав Коболєв.

Нагадаємо, Вашингтон дав місяць компаніям-підрядникам газопроводу "Північний потік-2" на припинення робіт. У Державному департаменті підкреслили, що Росія використовує новий газопровід як інструмент підтримки своєї агресії проти України.

Пізніше у швейцарської компанії Allseas заявили, що не планують відновлювати роботи по будівництву газопроводу "Північний потік-2" після введення американських санкцій. У компанії також додали, що судна, які займалися укладанням труб газопроводу, покинули регіон робіт в Балтійському морі і готуються до роботи на іншому проекті.