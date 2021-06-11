У "Нафтогазі" проходять обшуки у справі на 2,7 млрд гривень

Як розповіли РБК-Україна в "Нафтогазі", компанія співпрацює зі слідчими.

"Співпрацюємо зі слідчими органами. Наразі уточнюємо деталі", - сказав директор з інтегрованих комунікацій НАК Максим Білявський.

За даними фіскалів, починаючи з жовтня 2015 року і по сьогодні, посадовці "Нафтогазу" не завершили процедуру митного оформлення газу, який придбали у "Газпрому". Внаслідок цього державний бюджет не отримав 2,7 млрд гривень ПДВ.

"Виробники теплової енергії фактично споживають газ, що знаходиться у ГТС України, однак "Нафтогаз" не оформляє документи щодо постачання газу та не підписує відповідних актів прийому-передачі, мотивуючи це тим, що газ фактично не постачається, а надається послуга балансування газу в ГТС, внаслідок чого операції з постачання газу документально не оформлюються", - додали в ДФС.

Як стверджують фіскали, вони мають докази, які говорять про факт ухилення від сплати податків. Зокрема, ДФС має докази того, що посадовці НАК не передавали до митниці повен пакет документів для митного очищення природного газу.

"В ході досудового розслідування буде надано правову оцінку діям як службових осіб "Нафтогазу", так і Енергетичної митниці ДФС. Остаточна сума завданих державі збитків буде встановлена у ході судово-економічної експертизи", - зазначили в ДФС.