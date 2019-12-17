У "Нафтогазі" відреагували на санкції США проти "Північного потоку-2"

У НАК "Нафтогаз" відреагували на підтримку Сенатом Сполучених Штатів законопроекту згідно з яким впроваджуються обов'язкові санкції щодо компаній та осіб, які прокладають труби на будівництві "Північного потоку-2" або допомагають це робити. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови "Нафтогаз" Андрія Коболєва у Facebook.

Коболєв подякував друзям в Україні і за кордоном за підтримку санкцій проти газопроводу.

"Дякую нашим друзям в Україні і за кордоном за підтримку на цьому шляху. Також дякую команді, які три роки допомогали цій події статися. Ще один важливий крок зроблено. Працюємо далі", - написав він.

Також він додав, що за санкції проти "Північного потоку-2" проголосували 86 сенаторів.

"За законопроект проголосували 86 сенаторів, 8 проголосували проти. Минулого тижня аналогічний законопроект підтримала нижня палата Конгресу США - Палата представників. Там документ підтримали 377 голосами проти 48. Законопроект набирає сили після підписання його президентом Трампом. Очікується, що це відбудеться протягом кількох днів", - написав Коболєв.

Таким чином, після цього компанії, задіяні на будівництві “Північного потоку-2”, муситимуть згорнути роботи протягом найближчого часу або опиняться під санкціями США.

Нагадаємо, 17 грудня Сенат Сполучених Штатів прийняв законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік, який включає введення санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Раніше 11 грудня Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про державну обороні на суму 738 млрд доларів, в яку включені санкції проти "Північного потоку-2".