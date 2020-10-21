У "Нафтогазі" відреагували на нові санкції США проти "Північного потока-2"

"Нафтогаз" підтримав рішення США розширити санкції проти "Північного потоку-2". Держдеп США оприлюднив нові інструкції щодо застосування санкцій, які розширюють перелік суб’єктів, що надають підтримку російським трубоукладальним суднам, залученим до будівництва "Північного потоку-2".

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогаз-Україна".

США застосовуватимуть санкції до всіх компаній, які надають послуги або сприяють розширенню можливостей російського трубоукладального судна "Академік Черський" чи іншого російського трубоукладального судна, що використовується для будівництва "Північного потоку-2".

Крім того, очікується, що до кінця цього року в рамках законопроекту про річний оборонний бюджет США Конгрес ухвалить додаткові санкції проти компаній, що сприяють "Північному потоку-2".

"Нафтогаз і надалі тісно співпрацюватиме зі своїми партнерами у Вашингтоні, Брюсселі, Берліні та інших регіонах, щоб не допустити завершення будівництва "Північного потоку-2". Спільні зусилля - основа колективної безпеки трансатлантичної спільноти", - наголосили у прес-службі компанії.

Нагадаємо, 20 жовтня Державний департамент США оголосив про рішення розширити найближчим часом санкції проти газопроводу "Північний потік - 2".

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявляв, що Вашингтон працює над створенням коаліції проти "Північного потоку-2".