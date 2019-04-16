У "Нафтогазі" пояснили, чому не знизять ціни на газ

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" не зможе виконати останню постанову Кабміну про зниження ціни на газ для населення. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив керівник газового дивізіону "Нафтогазу" Андрій Фаворов.

Відзначимо, що мова йде про зниження ціни на газ для населення відповідно до постанови №293, яка в той же час не відміняє режим спецзобов'язань (ПСО), покладений на НАК постановою №867. Цей режим також передбачає, що з 1 травня ціна на газ для побутових споживачів має скласти близько 9,7-9,8 тисяч гривень за тисячу кубометрів, хоча уряд на початку місяця розпорядився знизити її до 8,38 гривень за кубометр.

"Ми будемо змушені дотримуватися чинної постанови №867, якою на нас покладені спецзобов'язання. Але наша позиція залишається незмінною. НАК вважає, що газ має продаватися за ринковою ціною, яку визначає попит і пропозицію. Цей рівень може бути як вище ціни, встановленої Кабміном, так і нижче", - підкреслив Фаворов.

Нагадаємо, в середині березня "Нафтогаз" запропонував знизити ціни на газ для населення шляхом скасування режиму ПСО. Пропозицію було продиктовано зниженням закупівельної ціни на європейському ринку.

У відповідь на це прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що в пропозиції щодо скасування ПСО може бути пастка. Згодом він зобов'язав НАК знизити ціни, що і призвело до ситуації з постановами, які фактично суперечать одна одній.