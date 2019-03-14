Гройсман побачив пастку у пропозиції "Нафтогазу" відпустити ціни на газ для населення

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Фактично прем'єр висловився проти вільних цін для населення

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував пропозицію НАК "Нафтогаз України" скасувати режим ПСО і відкрити ринок газу для населення і таким чином знизити ціну. Про це він сказав журналістам у Харкові.

Гройсман нагадав, що згідно з постановою уряду ціна газу для населення не може бути більшою, ніж 8,55 грн за кубометр.

"Нафтогаз" якщо зможе дешевше продавати - я це повністю підтримую. Якщо вони це зроблять, я це підтримую, і вперед", - сказав він.

Але, на його думку в пропозиції "Нафтогазу" може бути пастка.

"Тому що вони говорять про те, що вони нам пропонують скасувати обмеження ціни. А якщо ми скасуємо обмеження 8,55, завтра "Нафтогаз" може сказати, що ціна має бути 10 чи 11 грн. Я цього допустити не можу", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв написав до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана листа, в якому пропонує Кабінету міністрів з 1 квітня відмовитися режиму ПСО та лібералізувати ринок газу, що призведе до зниження цін на газ для населення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою від 19 жовтня 2018 року № 867 підвищив ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зросли на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада склала 8550 тис. грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).