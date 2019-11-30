В "Нафтогазі" пояснили, які борги "Газпром" зможе виплатити Україні газом 

Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Україна вже отримала у вигляді газу частину боргу Росії, який зобов'язав виплатити Стокгольмський арбітраж

Російська компанія "Газпром" не виконує рішення Стокгольмського арбітражу з виплати Україні боргу у суммі 3 мільярди долларів грошима. Тому Україна вимушена стягувати ці кошти з РФ, арештовуючи активи компанії закордоном, заявив виконвчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна.

Він наголосив, що Україна за транзитним арбітражем виграла в РФ 4,6 млрд доларів, з яких 2 млрд долларів вже отримала у вигляді газу.

"Залишилось отримати - приблизно 3 млрд доларів. Ми ці 3 мільярди стягуємо з "Газпрому", оскільки він відмовляється виплачувати реальні гроші за рішенням Стокгольмського арбітражу. Але стається так, що "Газпром" не виконує рішення. Тому ми арештовуємо активи "Газпрому" по всьому світу. Ми заарештували активи в Нідерландах, Великій Британії, Швейцарії, США, Литві. Ми кажемо, що для того, щоб продемонструвати свій контруктив, ми можемо розглянути питання взяти ці три мільярди долларів газом. Для нас краще взяти грошима", - повідомив Вітренко

Він також розповів, що українській стороні пропонували забути про 3 мільярди долларів. Окрім того, Україні можуть виплатити за позови на 12 мільярдів долларів.



"Ми нагадали, що моя команда зробила ще і зустрічні позови на сумму 12,2 мільярди долларів. Ми їх вже обгрунтували і ми теж скзаали, що про ці 12 мільярдів ми забути не можемо. Тому давайте розглядати можливості - як ми, "Нафтогаз", отримаємо 3 мільярди, у якому вигляді, і яку ми отримаємо компенсацію, якщо ви (РФ - ред,) хочете, щоб ми відмовились від наших позовних вимог на 12 мільярдів. Ці варіанти ми готові розглядати", - заявив Вітренко.

Нагадаэмо, раніше повідомлялось, що "Газпром" розглядає можливість погашення 3 млрд доларів боргу перед "Нафтогазом України" поставками газу.