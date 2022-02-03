Коболєв не погоджував з наглядовою радою передачу газу приватним компаніям, - "Нафтогаз"

"Такого рішення наглядова рада не ухвалювала - воно навіть не виносилося на розгляд наглядової ради", - запевнили в компанії.

В "Нафтогазі" нагадали, що рішенням правління Коболєв був уповноважений підписати рішення акціонера АТ "Укртрансгаз" про погодження укладення договору позики між НАК "Нафтогаз України" та АТ "Укртрансгаз", договору про врегулювання зобов’язання з передачі природного газу обсягом 305 млн куб. м з ТОВ "ПРОФІ ГАЗ", ПрАТ "Укренергозбут", ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Інвест", та мирової угоди з ТОВ "ПРОФІ ГАЗ", ПрАТ "Укренергозбут", ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Інвест", за умови отримання попереднього погодження наглядової ради компанії.

"Однак наглядовою радою було погоджено тільки укладення між "Нафтогазом" та "Укртрансгазом" договору позики природного газу обсягом 305 млн куб. м за балансовою вартістю на дату передачі природного газу", - йдеться у листі.

При цьому, за даними прес-служби компанії, договір про врегулювання і мирова угода між АТ "Укртрансгаз" і ПрАТ "Укренергозбут"/ТОВ "ПРОФІ ГАЗ" на розгляд наглядової ради не виносились. Таким чином, Коболєв схвалив ці рішення без попереднього погодження.

"Зазначені факти підтверджені зокрема комісією, до складу якої входили уповноважені співробітники Служби внутрішнього аудиту, що підпорядковується наглядовій раді НАК "Нафтогаз України", - резюмують в компанії.

Додамо, що із власних джерел РБК-Україна стало відомо, що спостережною радою дійсно було погоджено лише укладання між "Нафтогазом" та "Укртрансгазом" договору позики природного газу. У розпорядженні редакції опинилися відповідні документи.