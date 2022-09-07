"Нафтогаз" запустив нову газову свердловину в Харківській області

"Наші фахівці відкрили значний газовий поклад на глибині понад 6000 м на родовищі в Харківському регіоні. Добовий дебіт газу свердловини - більше 120 тис. куб. м. За оцінками, її потенціал може бути ще більшим", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби, місце для буріння свердловини визначене за результатами 3D сейсмічних досліджень

"Укргазвидобування продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу лінії зіткнення", - додали в прес-службі.