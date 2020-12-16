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"Нафтогаз" викупить Юзівське родовище і наростить видобуток газу

Київ, Середа 16 грудня 2020 15:46
"Нафтогаз" викупить Юзівське родовище і наростить видобуток газу
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів дозволив "Нафтогазу України" викупити Юзівське родовище. Очікується, що це дозволить наростити видобуток українського газу.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, Юзівське родовище вже не один рік практично простоює, а держава втрачає можливість для збільшення видобутку газу.

"Це дуже важливий крок для енергетичної незалежності України", - додав він.

У пояснювальній записці до проекту розпорядження йдеться, що "Нафтогаз" викупить частини, які знаходяться у власності ТОВ "Надра Юзівська". Вартість поки невідома, оскільки ціна буде визначена після оцінки.

Зазначимо, Юзівське родовище сланцевого газу знаходиться в межах Донецької та Харківської областей. У 2012 році конкурс на його розробку виграла британсько-нідерландська компанія Shell. Однак після початку бойових дій на Донбасі Shell спочатку припинила розвідку, а потім вийшла зі сланцевого проекту.

Раніше Кабмін дав "Нафтогазу" право на розробку Чорноморського шельфу без конкурсу.

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