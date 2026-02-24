RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Нафтогаз открыл новый маршрут поставки газа: как это работает

Фото: Нафтогаз (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Украина расширяет маршруты импорта газа, впервые получив американский сжиженный газ через немецкий LNG-терминал. Это позволяет укрепить энергобезопасность и снизить зависимость от нестабильных источников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого в сети Facebook.

Читайте также: Новый наблюдательный совет "Нафтогаза" и "Энергоатом": Свириденко ждет изменений

Новый маршрут поставки газа

Группа Нафтогаз совместно с TotalEnergies впервые организовала импорт американского LNG через терминал Deutsche ReGas на острове Рюген в Балтийском море.

После регазификации в Германии газ будет доставлен через Польшу в Украину. Уже в феврале этот ресурс стал доступен в отечественной газовой системе.

Значение для энергобезопасности

Это не просто новый логистический канал. "Для нас это результат доверия и слаженной работы с партнерами. В условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру каждый дополнительный канал поставки газа повышает нашу энергобезопасность", — подчеркнули в компании.

Каждый шаг по развитию альтернативных маршрутов укрепляет стабильность поставок и снижает риски перебоев в критические периоды.

Перспективы и дальнейшие планы

Запуск нового маршрута демонстрирует, что Нафтогаз способен оперативно реагировать на изменения на энергетическом рынке и активно внедрять международные партнерские решения.

Постепенно компания расширяет сеть поставок, обеспечивая страну надежными источниками газа и усиливая энергетическую независимость Украины.

Напоминаем, что группа Нафтогаз сообщила, что всего за месяц после запуска мобильного приложения "Куб" количество подключенных лицевых счетов превысило 1 миллион. Приложение дает пользователям возможность быстро передавать показания газовых счетчиков, оплачивать счета за газ и его доставку, управлять лицевыми счетами и отслеживать потребление, что значительно упрощает взаимодействие с компанией и делает контроль за энергоресурсами более удобным и прозрачным.

Отметим, что цены на европейский природный газ опустились до пятинедельного минимума из-за смягчения прогнозов погоды, однако в Украине это не отразится на тарифах для населения. По данным Bloomberg, фьючерсы на газ в Европе снизились на 6,9% после удешевления бензина в США и на фоне потепления, которое снижает нагрузку на запасы топлива, но для украинских потребителей эти изменения пока не влияют на стоимость услуг.

