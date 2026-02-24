Нафтогаз открыл новый маршрут поставки газа: как это работает

Украина расширяет маршруты импорта газа, впервые получив американский сжиженный газ через немецкий LNG-терминал. Это позволяет укрепить энергобезопасность и снизить зависимость от нестабильных источников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого в сети Facebook.
Группа Нафтогаз совместно с TotalEnergies впервые организовала импорт американского LNG через терминал Deutsche ReGas на острове Рюген в Балтийском море.
После регазификации в Германии газ будет доставлен через Польшу в Украину. Уже в феврале этот ресурс стал доступен в отечественной газовой системе.
Это не просто новый логистический канал. "Для нас это результат доверия и слаженной работы с партнерами. В условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру каждый дополнительный канал поставки газа повышает нашу энергобезопасность", — подчеркнули в компании.
Каждый шаг по развитию альтернативных маршрутов укрепляет стабильность поставок и снижает риски перебоев в критические периоды.
Запуск нового маршрута демонстрирует, что Нафтогаз способен оперативно реагировать на изменения на энергетическом рынке и активно внедрять международные партнерские решения.
Постепенно компания расширяет сеть поставок, обеспечивая страну надежными источниками газа и усиливая энергетическую независимость Украины.
Напоминаем, что группа Нафтогаз сообщила, что всего за месяц после запуска мобильного приложения "Куб" количество подключенных лицевых счетов превысило 1 миллион. Приложение дает пользователям возможность быстро передавать показания газовых счетчиков, оплачивать счета за газ и его доставку, управлять лицевыми счетами и отслеживать потребление, что значительно упрощает взаимодействие с компанией и делает контроль за энергоресурсами более удобным и прозрачным.
Отметим, что цены на европейский природный газ опустились до пятинедельного минимума из-за смягчения прогнозов погоды, однако в Украине это не отразится на тарифах для населения. По данным Bloomberg, фьючерсы на газ в Европе снизились на 6,9% после удешевления бензина в США и на фоне потепления, которое снижает нагрузку на запасы топлива, но для украинских потребителей эти изменения пока не влияют на стоимость услуг.