Нафтогаз открыл новый маршрут поставки газа: как это работает

Новый маршрут поставки газа

Группа Нафтогаз совместно с TotalEnergies впервые организовала импорт американского LNG через терминал Deutsche ReGas на острове Рюген в Балтийском море.

После регазификации в Германии газ будет доставлен через Польшу в Украину. Уже в феврале этот ресурс стал доступен в отечественной газовой системе.

Значение для энергобезопасности

Это не просто новый логистический канал. "Для нас это результат доверия и слаженной работы с партнерами. В условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру каждый дополнительный канал поставки газа повышает нашу энергобезопасность", — подчеркнули в компании.

Каждый шаг по развитию альтернативных маршрутов укрепляет стабильность поставок и снижает риски перебоев в критические периоды.

Перспективы и дальнейшие планы

Запуск нового маршрута демонстрирует, что Нафтогаз способен оперативно реагировать на изменения на энергетическом рынке и активно внедрять международные партнерские решения.

Постепенно компания расширяет сеть поставок, обеспечивая страну надежными источниками газа и усиливая энергетическую независимость Украины.